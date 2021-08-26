PSG, Kylian Mbappe için 220 milyon euro istiyor

Fransız devi PSG, Kylian Mbappe'nin bonservisi için 220 milyon euro talep ediyor. Başarılı oyuncunun Real Madrid'e gitmek istemesi Ligue 1 ekibini zorluyor.

SPOR 26.08.2021, 10:03
PSG, Kylian Mbappe için 220 milyon euro istiyor

PSG'den ayrılmak istediği bilinen Kylian Mbappe için belirlenen bonservis bedeli belli oldu.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Kylian Mbappe için Real Madrid'den aldığı 160 milyon euroluk teklifi reddeden PSG'nin belirlediği bonservis bedelinin 220 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasını dahi göze alan PSG'nin Mbappe için 220 milyon euroluk bonservis belirlediği kaydedildi.

REAL MADRID BAŞKANI PEREZ: GÖRÜŞMELER TIKANDI

PSG'nin 2017'de Barcelona'dan transfer ettiği Neymar için ödediği 222 milyon euroya yakın bir bedel belirlediği Mbappe için Real Madrid kulübüyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü geçtiğimiz gün dünya basınına yansımıştı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, PSG'ye Mbappe için tekliflerini ilettiklerini belirttiği açıklamasında, "Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için teklifimize zaten cevap verdi ve verdikleri cevap kabaydı." diyerek görüşmelerin tıkandığı noktayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

#Kylian Mbappe #PSG #Euro #Real Madrid #Ligue 1 #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 26 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Kasımpaşa 2 4
8. Karagümrük 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Hatayspor 2 1
12. Gaziantep FK 2 1
13. Adana Demirspor 2 1
14. Göztepe 2 1
15. Antalyaspor 2 1
16. Kayserispor 2 1
17. Rizespor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Samsunspor 1 3
7. Menemenspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Erzurumspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Barcelona 2 4
5. Mallorca 2 4
6. Valencia 2 4
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Espanyol 2 2
14. Osasuna 2 2
15. Villarreal 2 2
16. Celta de Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Getafe 2 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0