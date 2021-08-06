Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar!

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynanan Sante Fe-Atletico Nacional maçı dehşete düşüren görüntülere sahne oldu. İki takım taraftarlarının birbirlerine saldırdığı mücadelede birçok taraftarın yaralandığı öğrenildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Santa Fe taraftarlarının rakip takım taraftarını öldüresiye dövdüğü anlar ise izleyenleri dehşete düşürdü. Acımasızca saldırdıkları rakip taraftar yere düştükten sonra da tekmeleriyle kafasını ezmek isteyen Santa Fe taraftarlarına sosyal medyada da tepki yağdı.