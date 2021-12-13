Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi!

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

İşte eşleşmeler:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG- Real Madrid