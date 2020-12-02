Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre modeli' geliyor

Dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde sistemin değişeceğine dair iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. İşte UEFA'nın üzerinde düşündüğü yeni sistemin detayları.

SPOR 02.12.2020, 16:44
Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre modeli' geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, klasikleşen formatını yenilemek ve turnuvaya daha fazla heyecan katmak için 'İsviçre sistemi' denilen yeni bir modeli getirmeyi düşünüyor.

İSVİÇRE MODELİ

İngiltere'den The Times'ın haberine göre; UEFA yetkilileri, yeni format ile ilgili tüm modelleri inceledikten sonra 'İsviçre sistemi'nde karar kıldı. UEFA, bu yeni sistemi 2024'ten itibaren kullanmak için önümüzdeki haftalarda tekrar toplanacak. Kurallara ve anlaşmalara göre şu an kullanılan sistem en az 2024'e kadar devam edecek.

AMAÇ DAHA FAZLA BÜYÜK MAÇ

Buna göre 1 takım, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlayacak. Bu sistemin temel amacı, büyük takımları normalden daha fazla birbirleriyle grup aşamasında karşılaştırmak olarak belirlendi. Böylece, TV reytingleri ve pazarlama gelirleri de artırılmış olacak.

DAHA FAZLA GELİR, DAHA FAZLA SPONSOR

Grup maçlarının daha rekabetçi olmasını amaçlayan UEFA, grup aşamasında oynanacak 4 fazla maçın daha çok gelir getireceğine dair fizibilite çalışmalarını da inceledi. Daha fazla gelirin, Avrupa'nın dev kulüplerinin UEFA'dan ayrı kendi Süper Lig projelerini de rafa kaldıracağına dair bir inancın olduğu bilgisi verildi.

Associated Press'ten Rob Harris ve Graham Dunbar'ın haberine göre İsviçre sistemi şöyle işleyecek. 32 takım yer alacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak. Ülke ayrımı olmayacak.

YENİ KURA ÇEKİMİ FORMATI

Kura çekimi şöyle gerçekleşecek. 1. torbadaki bir takım, 1. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3, 4. torbadan 2 takımla oynayacak. 2. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 3, 2. ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 3. torbadan bir takım, 1. ve 4. torbadan 3 takım, 2 ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 4. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3'er takımla oynayacak. Oynanacak tüm maçların sonunda tek bir puan durumu oluşacak.

Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım, direkt olarak son 16 turuna kalacak.

9 ila 24. sıra arasındaki takımlar eleme maçları oynanacak. 9. sıradaki takım ile 24. sıradaki takım eşleşecek. Buradan turu geçecek 8 takım, UEFA Son 16 Turu'na kalacak. Bu ilk 24 sıradaki takım, Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki sezon da katılım hakkı kazanacak.

25 ila 32. sıralar arasında yer alan takımlar ise küme düşmemek için eleme maçları oynayacaklar. Küme düşecek 4 takımın yerine yeni takımların hangi koşullarla geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Son 16 turundaki eşleşmeler de sıralamaya göre belirlenecek. 1. sırada bitirecek takım, 16/17. sıra eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. sırada bitirecek olan takım, 15/18. sıra eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takımlar, oluşan turnuva ağacı sonrası finale kadar çift maç eleminasyon sistemiyle devam edecek. Final yine tek maç olacak.

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, İsviçre sistemine dair gelen soru üzerine, "İstikar prensibine bağlı kalmak üzere birçok farklı görüş ortaya atıldı. 2024/25'ten itibaren ortalamanın kabul edeceği yeni bir sisteme geçiş yapılacak." dedi.

Lille CEO'su Marc Ingla, "Bu teklif masanın üzerinde. Ancak, 24 takımın sürekli olacağı ve kapalı bir Şampiyonlar Ligi sistemi, yerel ligler ve Avrupa futbol ekosistemi için çok zararları olacak. Yine de gelirleri artırıcı yeni bir format uygulanmalı. Avrupa Kulüpler Birliği'nin elitlerin yararına olacak teklifleri gündeme alması ancak diğer teklifleri reddetmesi, futbol ekosistemi lehine değil." dedi.

Kaynak: Ensonhaber

#Şampiyonlar Ligi #İsviçre modeli
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