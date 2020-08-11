Sivasspor, Arouna Kone ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Kone ile yeniden anlaşmaya varıldı.

36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

Arouna Kone, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla ligde 29 maça çıkıp 7 gol atmıştı.