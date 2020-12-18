Son 16 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri..

▪ Konyaspor - Gaziantep FK

▪ Fenerbahçe - Kasımpaşa

▪ Beşiktaş - Çaykur Rizespor

▪ Bursaspor - Antalyaspor

▪ Sivasspor - Adana Demirspor

▪ Yeni Malatyaspor - Galatasaray

▪ Alanyaspor - BB Erzurumspor

▪ Tuzlaspor - Başakşehir

VAR devreye girecek!

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.