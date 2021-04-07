Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor
Spor Aktüel, Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor. Programda Spor Egzersizleri ve Fıtness konuşuldu!
SPOR 07.04.2021, 17:13 07.04.2021, 19:01
Spor Aktüel’e bu hafta egzersiz Uzmanı Ragaip Timurbanga ve Beden Eğitimi Öğretmeni, Fıtness Sporcusu Akif Taş canlı yayın konukları oldu.
Programda Spor Egzersizleri ve Fıtness konuşuldu.
20°
açık
Namaz Vakti 07 Nisan 2021
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:02
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|30
|64
|2. Fenerbahçe
|31
|62
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Alanyaspor
|31
|49
|6. Hatayspor
|31
|49
|7. Karagümrük
|32
|48
|8. Gaziantep FK
|30
|47
|9. Göztepe
|32
|43
|10. Sivasspor
|30
|41
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|31
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Başakşehir
|31
|33
|16. Kayserispor
|31
|33
|17. Malatyaspor
|30
|32
|18. Ankaragücü
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|30
|30
|20. Erzurumspor
|31
|27
|21. Denizlispor
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|29
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü