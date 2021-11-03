Spor Aktüel’de bu hafta Kick Boks Konuşuldu

Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Spor Aktüel’e bu hafta Elbistanspor futbolcuları Volkan Bekçi ve Mustafa Boşnak canlı yayın konukları oldu.

Programda Elbistanspor konuşuldu.

