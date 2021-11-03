Spor Aktüel’de bu hafta Kick Boks Konuşuldu
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’de Elbistanspor Futbolcuları Volkan Bekçi ve Mustafa Boşnak canlı yayın konukları oldu.
SPOR 03.11.2021, 15:25 03.11.2021, 16:55
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
Spor Aktüel’e bu hafta Elbistanspor futbolcuları Volkan Bekçi ve Mustafa Boşnak canlı yayın konukları oldu.
Programda Elbistanspor konuşuldu.
Namaz Vakti 03 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6
Günlük GazetelerTümü