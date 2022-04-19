Spor yasası görüşmeleri başladı
Spor kulüpleri için köklü değişiklikler içeren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle spor kulüplerinde şeffaflık ve etkin denetim sağlanacak.
SPOR 19.04.2022, 19:28
Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan teklifle, spor kulüplerinin aşırı borçlanmasının önüne geçilecek.
Kulüpler, bir önceki yılın brüt bütçesinin yüzde 10'u kadar borçlanma yapabilecek. Genel Kurullardan alınacak yetkiyle borçlanma en fazla son bütçenin yüzde 50'sine kadar çıkabilecek.
Yöneticiler, eylemleri sebebiyle kulübü zarara uğratırsa tüm mal varlığıyla bu durumdan sorumlu olacak.
Spor federasyonlarında 3 dönemden fazla başkanlık yapılamayacak.
Düzenleme menajerlik sisteminde de değişiklikler içeriyor. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
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