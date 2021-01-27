Süper Kupa Trabzonspor'un!

Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını Trabzonspor'un başında eski takımı Başakşehir'e karşı kazandı. Başakşehir'de Epureanu 73'te kırmızı kart gördü. Maçın son anlarında yedek kulübeleri arasında arbede çıktı. 85. dakikada iki yedek kulübesi arasında çıkan tartışma sonrası Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü. Başakşehir takımında da İdari Direktör Murat Yaman kırmızı kart gördü.

Bir yanda son şampiyon Başakşehir, diğer tarafta Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor ... İki dev, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadelede kazanan Trabzonspor oldu. 47'de Djaniny ile öne geçen Fırtına, 58'de kalesini gole kapatamadı, Başakşehir Demba Ba'nın penaltısıyla eşitliği yakaladı. 85'te sahneye çıkan Ekuban, skoru belirledi ve kupayı getiren isim oldu. Başakşehir'de Epureanu 73'te kırmızı kart gördü. Maçın son anlarında yedek kulübeleri arasında arbede çıktı. İki yedek kulübesü arasındaki gerginlik sonunda karşılıklı birer kırmızı kart çıktı.

Olaylı maçtan galip ayrılan Trabzonspor, Süper Kupa sayısında 9’a ulaşarak Beşiktaş ’ı geçip Fenerbahçe ’yi yakaladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını Trabzonspor'un başında eski takımı Başakşehir'e karşı kazandı.