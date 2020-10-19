Süper Lig'de kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SPOR 19.10.2020, 19:58
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Süper Lig'de kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Erzurumspor Kulübü, Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

#koronavirüs #Büyükşehir Belediye Erzurumspor #Hüseyin Üneş
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