Süper Lig'de kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

Erzurumspor Kulübü, Başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.