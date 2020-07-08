Süper Lig'de yeni sezon tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de resmen başlıyor.

Karar, Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin 5 saati aşan toplantısında alındı. Buna göre 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

31. hafta maçlarının oynandığı bu sezon ise 26 Temmuz tarihinde sona erecek.