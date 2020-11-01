Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık!
Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
SPOR 01.11.2020, 23:15
Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
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