Terim Barça yolcusu!
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yola devam etmeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi.
SPOR 22.05.2021, 15:16
Galatasaray'da mukavelesi dolan Fatih Terim, Barcelona'ya yazıldı. Beklenen başarıları uzun süredir ortaya koyamayan Katalan devi, yıldızlara söz geçirebilecek deneyimli bir hocayı takımın başına geçirmek istiyor. Katalan devinin, Fatih Terim'i gündemine aldığı öne sürüldü.
"SÖZLEŞMEM BİTİYOR"
Fatih Terim, ligde oynanan son maçın ardından, "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor" demişti. Terim'in, bir süredir Galatasaray'da devam etmek istemediğine yönelik söylentiler de var. Kariyerinde daha önce Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, Barcelona'nın ciddi adayları arasında. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Mayıs 2021
|İmsak
|03:31
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|38
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü