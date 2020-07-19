TFF 1. Lig'den düşen 3. takım belli oldu!

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Osmanlıspor ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaştı. Osmanlıspor, Ankara'daki maçı 4-3 kazanmasına rağmen Boluspor'un deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.

Başkent ekibinin galibiyet gollerini 31'de Mert Caner Öztürk, 58'de Doğukan Efe ile 62 ve 80'de Beykan Şimşek kaydetti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un gollerini ise 19'da Celal Emir Dede, 38'de Foxi Kethevoama ve 66'da Antonio Mrsic attı.

Bu sonuçla 30 puanlı Osmanlıspor; Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son ekip oldu.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor ise ligi 38 puanla 13. sırada bitirdi.

Boluspor ligde kaldı

Deplasmanda Eskişehirspor'u Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup eden Boluspor, puanını 33 yaparak ligde kaldı.

Eskişehirspor ise daha önce lige veda etmişti.