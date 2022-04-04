TFF Başkanı Nihat Özdemir görevi bıraktı!

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Nihat Özdemir'in istifa ettiğini ve Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık yapacağını açıkladı.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde... Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi...

NİHAT ÖZDEMİR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istedi ve istifa etti. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı başkanlığı yürütecek.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir" denildi.

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.