TFF yabancı oyuncu kuralını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.



GELECEK SEZON 14 YABANCI



Toplantıda alınan karara göre, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedildi.



2023-2024'TE 6'YA KADAR DÜŞECEK



Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarıldı.



TFF 1. LİG'DE YABANCI SAYISI 4'E KADAR DÜŞECEK



TFF 1. Lig kulüplerinin ise 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 ve 2023-2024'te ise en fazla 5 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabileceği, yeni sezonda en fazla 5, diğer sezonlarda ise en fazla 4 oyuncunun aynı anda sahada yer alabileceği belirtildi.



TAKIM SAYILARI KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde takım sayılarının kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacağı ifade edildi.

TFF 1. Lig'in ise 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 19 takımla oynanacağı, 2024-2025'ten itibaren ise sayının 18'e düşeceği aktarıldı.

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takımın, 2022-2023'te 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takımın ve 2023-2024'ten itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takımın yer alacağı belirtildi.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takımın, 2022-2023'ten itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takımın mücadele edeceği kaydedildi.

TFF'nin paylaşımına göre, önümüzdeki 3 sezonda tüm liglerde yer alacak takım sayılarının tablosu:



