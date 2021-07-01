TFF yeni sezon için seyirci kararını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurdu. TFF, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.
SPOR 01.07.2021, 14:57 01.07.2021, 16:00
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
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