Trabzonspor 5 hafta aradan sonra galip

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'un golleri 14. dakikada penaltıdan ve 65. dakikada Djaniny'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 63'e yükseltti. Karagümrük ise 50 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Dk. 46 Campi), Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia (Dk. 64 Bertolacci), Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş (Dk. 72 Lens), Salibur, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Borini)

Goller: Dk. 15 (penaltıdan) ve 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor), Dk. 49 Campi, Dk. 69 Fatih Kuruçuk, Dk. 90+4 Borini (Fatih Karagümrük)