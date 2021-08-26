Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, turnuvaya veda etti.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetti.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolo Zaniolo ve 84. dakikada Stephen El Shaarawy attı.
İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçemedi.
İlk yarının önemli anları
GOL - Mücadelenin 20. dakikasında sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Karsdrop, orta sahadan bindiren Cristante'ye pasını verdi. Cristante de ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert ve düzgün şutla topu ağlara gönderdi. 1-0.
32. dakikada, Pellegrini ceza sahası dışından gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle dışarı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın, 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Roma: Patricio, Karsdrop, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius.
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