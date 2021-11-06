Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Maça iki takım da baskılı başladı ve rakip kalede tehlike yarattı. Siyah-beyazlılar ilk yarının büyük bir bölümünde üst üste ataklar geliştirse de Uğurcan'ı geçemedi.

İlk yarının sonlarında sahneye çıkan Abdulkadir Ömür, topu ağlara gönderdi ve Trabsonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Devrede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

TRABZONSPOR 90+6'DA GOLÜ BULDU

İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda başladı. Beraberliği arayan Beşiktaş, rakip kalede pozisyonlar üretti.

62. dakikada sahneye çıkan Larin, Beşiktaş'a beraberliği getirdi.

90+6'da kontra atağa çıkan Trabzonspor'da Cornelius, topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

Mücadelenin son dakikalarında çıkan tartışmada Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu.