Trabzonspor direklere takıldı!
Trabzonspor, Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’a baskılı bir oyun oynamasına rağmen galip gelmeyi başaramadı. Özellikle maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'ın etkili performansı konuk ekibe puanı getirdi. Trabzonspor'un Ekuban ve Baker ile iki şutu da direkten döndü. Abdullah Avcı'nın ekibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada puan farkını 2'e indirme şansını kullanamadı
SPOR 06.04.2021, 20:56
Süper Lig’de son hafta önemli puan kayıpları yapan Trabzonspor, 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanıp puanı farkını 2'ye indirmek ve 3. sıra için umutlanmak isteyen Trabzonspor, kaleci Doğan ve direktleri geçemedi.
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