Trabzonspor direklere takıldı!

Süper Lig’de son hafta önemli puan kayıpları yapan Trabzonspor, 33. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanıp puanı farkını 2'ye indirmek ve 3. sıra için umutlanmak isteyen Trabzonspor, kaleci Doğan ve direktleri geçemedi.