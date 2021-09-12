Trabzonspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Ligde 3'te 3 yapan bordo-mavililer sahasında galibiyet hesapları yaparken, sarı-kırmızılılarda rakibini yenip puanı eşitlemek istiyor.
GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu
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