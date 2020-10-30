Trabzonspor galibiyeti unuttu!

Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 4-3 kazandı.

İlk yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 8. dakikada Tirpan'ın ceza sahası dışından kaydettiği harika golle öne geçti: 0-1. Çabuk toparlanan Trabzonspor 23. dakikada Serkan Asan'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İyi oyununu sürdüren bordo-mavili ekip 31. ve 38. dakikada Nwakaeme'nin kaydettiği goller öne geçti: 3-1. Konuk ekip, 41. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle farkı 1'e indirdi ve yeniden oyuna tutundu. İlk yarı Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya daha baskılı başlayan Kasımpaşa'da 58. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kasımpaşa birçok pozisyona girerken kaleci Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Edgar Ie, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skora yeniden eşitlik geldi: 3-3. Kasımpaşa 90+3. dakikada Koita'nın golüyle yeniden öne geçti ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.





Trabzonspor bu sonuçla 5 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 11'e yükseltti.

Trabzonspor gelecek hafta Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise Antalyaspor'u konuk edecek.