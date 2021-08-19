Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma’ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaştı.
İlk yarının berabere bittiği maçta, ikinci yarının 56. dakikasında Roma'nın aradığı gol kaptan Pellegrini ile geldi.
CORNELİUS BERABERLİK GOLÜNÜ GETİRDİ
Beraberlik için rakip sahada baskısıyı arttıran Trabzonspor 64. dakikada Cornelius'un golüyle eşitliği sağladı.
81. dakikada Shomurodov'un vurduğu top Edgar'a da çarparak ağlarla buluşunca durum 1-2 oldu.
Maçın 1-2 bitrmesiyle birlikte Trabzonspor'un tur umudu ikinci maça kaldı.
Trabzonspor'un golünü atan Cornelius maç sonu açıklamasında, "Bu maçtan çıkarabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Kötü değildik. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz. Henüz hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.
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