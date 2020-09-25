Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
SPOR 25.09.2020, 15:55
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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.
Trabzonspor KAP'a bildirdi
Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
İngiltere'nin Leicester City Kulübünün profesyonel oyuncusu Fousseni Diabate'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.
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