Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u tek golle mağlup etti
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
SPOR 07.01.2022, 21:56
Süper Lig'in 20. haftasında lider Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Maça baskılı başlayan bordo-mavililer, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. 23. dakikada Cornelius, topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, devre arasına 1-0 üstün gitti.
TRABZONSPOR TEK GOLLE MAÇI ALDI
İkinci yarı ilk yarıya nazaran düşük tempoda devam etti. Maçın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlar üretse de gol sesi çıkmadı.
Maçın son düdüğüyle Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu skorla bordo-mavililer, puanını 49'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 15 puanla son sırada kaldı.
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