Trabzonspor zirve aşkına Galatasaray'ı devirdi!

Süper Lig'de 30. haftada üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jose Sosa (penaltı), 70. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Galatasaray maçında da fileleri havalandırarak bu sezon resmi maçlarda 8. golünü attı. Galatasaray'ın tek golü 90+3. dakikada Jean Michael Seri'den (penaltı) geldi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Manuel da Costa'ya tekme attığı gerekçesiyle 32. dakikada kırmızı kart gördü. Marcelo Saracchi ise gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 61'e yükseltti ve Başakşehir'i takibe devam etti. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta içi Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- (63) Başakşehir

2- (61) Trabzonspor

3- (54) Sivasspor

4- (52) Galatasaray

5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)

6- (49) Fenerbahçe

7- (48) Alanyaspor