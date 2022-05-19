UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu

UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında Alman ekip Eintracht Frankfurt ve İskoç ekip Rangers takımları karşı karşıya geldi.

Normal sürenin ve uzatmaların 1-1 bitmesiyle penaltılara kalan maçı Eintracht Frankfurt 5-4 alarak şampiyonluğa uzandı.

İlk yarıda Frankfurt üstünlük kurdu

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi Frankfurt özellikle ilk 20 dakikada rakip kaleye en çok giden takım oldu.

Rangers ise kontrataklarla hızlı çıkmaya çalışsa da, defansı geçmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda durum 1-1

İkinci yarı hücumda daha etkili başlayan Rangers, 57. dakikada Frankfurt defansındaki büyük hatayla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Joe Aribo ile golü buldu.

Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gelen Alman takımı, 69. dakikada sol kanattan Kostic'in yerden gelen ortasında kale çizgisine yakın bir yerde, defansın hatasını iyi değerlendirerek ayağını koyan Kolombiyalı futbolcusu Borre'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Maç uzatmalara gitti

Maçın normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Rangers art arda önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Her iki takımın oyuncularının oldukça yorgun olduğunun gözlendiği uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı vuruşlarında Frankfurt galip geldi

Penaltılarda rakibine karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Alman takımı kupanın 2021-2022 sezonundaki sahibi oldu.

Rangers'da penaltı kaçıran futbolcu, 4. atışı kullanan Aaron Ramsey oldu.

Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı

Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.

Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.

Frankfurt'un kalecisi Kevin Krapp final maçının en iyi futbolcusu seçildi.

Bu arada maçın oynandığı saatlerde Sevilya'da hava sıcaklığının 31 dereceyi bulmasından dolayı karşılaşmanın Sloven hakemi Vincic, futbolcuların sıvı ihtiyacını gidermesi için zaman zaman oyuna 1'er dakikalık ara verdi.

5 Alman taraftar gözaltına alındı

Diğer yandan karşılaşma öncesinde Sevilya sokaklarında her iki takımın taraftarları arasında kavga çıkarken, çevredeki dükkanların bazıları zarar gördü.

Şimdiye kadar 5 Alman taraftar gözaltına alındı.

Küllerinden doğan Rangers finali penaltılarda kaybetti

Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve bu yıl 120. kuruluş yıldönümünü kutlayan Rangers, son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşadı.

2011-2012 sezonu sonunda İngiltere maliyesine 35 milyon avroluk borçla iflas eden ve 4.lige düşen İskoçya'nın köklü kulübünü satın alan İngiliz iş insanı Charles Green, ekonomik sebeplerden dolayı kulübün ismini Glasgow Rangers'dan The Rangers Football Club olarak değiştirdi.

Art arda üst liglere çıkan Rangers, 2016 yılında İskoçya 1. ligine geri döndü.

Bu zamana kadar tarihindeki tek Avrupa kupasını 1972'de Avrupa Kupa Galiplerini kazanarak elde eden Rangers, Avrupa'daki 6. final maçında penaltılarda kaybetti.