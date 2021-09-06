UEFA'dan flaş karar!
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı. UEFA’nın aldığı karara göre stadyuma izin verilen seyirci kapasitesinin %5’i deplasman taraftarına ayrılacak.
SPOR 06.09.2021, 22:40
UEFA, deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı açıkladı. UEFA’nın aldığı karara göre stadyuma izin verilen seyirci kapasitesinin %5’i deplasman taraftarına ayrılacak.
11 AĞUSTOS'TA YASAKLANMIŞTI
FIFA ve UEFA, hazırladıkları ortak mektupla COVID-19 önlemleri kapsamında Eylül ayında Avrupa'da oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve özel maçlarda misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağını tüm ilgili federasyonlara bildirmişti.
SÖZ TFF'DE
UEFA, Avrupa kupalarında deplasman seyirci yasağının kaldırıldığını ancak son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu açıkladı.
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