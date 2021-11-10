UEFA'dan Galatasaray'a ceza

Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle, Galatasaray'a 50 bin euro ceza verildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray ayrıca, gelecek iki deplasman maçına taraftarını götüremeyecek.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun (CEDB) 18 Ekim 2021 tarihli kararı onaylanmıştır.



CEDB, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 UEFA maçı için deplasman taraftarlarına bilet satışını yasaklamıştır. Galatasaray AŞ'ye meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atmak nedeniyle 50 bin euro para cezası verilmiştir.



CEDB ayrıca Galatasaray AŞ'ye 8 bin euroluk hasar karşılama cezası ve Galatasaray AŞ'ye taraftarların yol açtığı zararın giderilmesi için 30 gün içinde Olimpik Marsilya ile iletişme geçmeyi emretmiştir."