UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona ererken, Barcelona Bayern Münih'e 30 yenildi, Manchester United da Cristiano Ronaldo'nun golüne rağmen Young Boys'a mağlup oldu.

SPOR 15.09.2021, 09:45 15.09.2021, 11:33
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.

TÜRK OYUNCULARIN YER ALDIĞI LİLLE, GOLSÜZ BERABERE KALDI

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı.

CHELSEA LUKAKU İLE KAZANDI

H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0

Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3

Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

#Şampiyonlar Ligi #Barcelona #Bayern Münih #AksuTV #AksuTVHaber
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