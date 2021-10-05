Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu.

EN AZ 10 MİLYON EURO İSTENECEK

22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.

Milli oyuncunun, sarı-kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Burak Elmas'ın Kerem için kapıyı en az 10 milyon eurodan açmayı planladığı kaydedildi.

BEDELSİZ GELDİ

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı. Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkarken 6 gol, 3 asist kaydetmişti.

Kerem, bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada ise 3 gol, 3 de asistle oynadı. 1.73 boyundaki futbolcu, kariyerinde Karacabey Bld, BB Bodrumspor ve Başakşehir U21'de oynamıştı.