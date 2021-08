Yayladağı’nda Aba Güreşi festivali düzenlendi!

Festivale katılım sağlamak için yayladağı’na giden Türkiye geleneksel spor dalları federasyonu as başkanı Şahin Hopur ve Kahramanmaraşlı heyet, er meydanında coşkuyla karşılandı.

As Başkan hopur büyük bir sevgiyle karşılaştı ve tüm sahayı gezerek güreş severlerle selamlaştı.

Aba güreşi festivaline 800’ün üzerinde güreşçi katılım sağladı ve 5 binin üzerinde seyirci takip etti.

Festivalin ev sahibi olan Yayladağı belediye başkanı Mehmet Yalçın Aksu Haber'e yaptığı açıklama da `bu festivali düzenlememizde emeği olan Türkiye Geleneksel Spor Dalları federasyonumuza teşekkür ediyorum’ dedi.

Hatay Ak Parti Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik Aksu Haber'e verdiği özel röportajda `er meydanındaki coşkuyu hepimiz özlemişiz’ diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı Şahin Hopur ise yaptığı açıklama da şunları söyledi.

“Federasyon olarak kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte çok güzel festivallere imza attığımızı düşünüyorum ve bu festivallerimiz devam edecek çünkü halk özlemiş güreşi ve bizlerde özlemlerini gidermeye devam edeceğiz’ dedi…

Günün erken saatlerinde başlayan müsabakalara güreş severlerin ilgili ise dikkat çekti. Hes kodu sorgulaması yapılarak alınan izleyiciler an be an çok coşkulu anlar yaşadı ve yaşattılar.

Gece geç saatlere kadar devam eden müsabakaların ardından derece girenlere ödülleri takdim edildi.

Haber - Murat Baltacı