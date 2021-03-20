Yeni Malatya ile Gaziantep berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçı 2-2 berabere tamamlandı.

SPOR 20.03.2021, 19:01 20.03.2021, 19:02
Yeni Malatya ile Gaziantep berabere kaldı

13. dakika Gaziantep öne geçti. Andre Sousa'nun kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Vetrih'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

28. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

34. dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı korner atışında Andre Sousa'nın müdahalesiyle Adem Büyük yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Pinto, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Adem Büyük, penaltı atışında topu sol kale direğine nişanladı. Direkten dönen top, kaleci Günay Güvenç'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

66. dakikada Enver Cenk Şahin'in kullandığı korner atışında Adem Büyük'ün müdahalesiyle Tosca yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Penaltıyı kullanan Kenan Özer, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluştu: 1-2

74. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağdan yaptığı ortayla kale sahası üzerinde buluşan Souza'nın vuruşunda Wallece'a çarpan top kornere çıktı.

76. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahasına yaptığı ortada top Olkowski'nini eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-2

84. dakikada Kenan Özer, Hadebe'nin girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge Hadebe'ye kırmızı kart gösterdi.

90+5. dakikada Mallan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda Morais meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

#Yeni Malatyaspor #Gaziantep #Süper Lig
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