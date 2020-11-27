Yılmaz Vural hastaneye kaldırıldı

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Daha önce de koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Vural'ın yeniden Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Deneyimli hocanın sağlık durumunun kötü olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli hoca en son Akhisar'ı çalıştırmış ve görevinden ağustos ayında ayrılmıştı.