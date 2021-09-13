Yönetimden Vitor Pereira'ya Mesut Özil baskısı

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Sivasspor maçında Mesut Özil'i Ali Koç'un isteğiyle ilk 11'e aldığı iddia edildi.

SPOR 13.09.2021, 14:43
Yönetimden Vitor Pereira'ya Mesut Özil baskısı

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Mesut Özil, bir türlü kendisinden beklenen performansı gösteremiyor.

Süper Lig'de sık sık faulle durdurulan Özil, Vitor Pereira tarafından da zaman zaman yedek kulübesine çekiliyor.

YÖNETİMDEN PEREIRA'YA MESUT ÖZİL BASKISI

Yabancı basına kadar düşen haberlerde, Mesut Özil'in yedek kalmaktan şikayetçi olduğu ve başka takımlarla görüşmek istediği konuşuluyordu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Engin Verel, Akşam gazetesindeki yazısında, "Mesut Özil sevdası ne zaman bitecek bilmiyorum ama bir ara bitecek. Yönetim açıkça Mesut'un her maçta oynamasını istiyor. Ancak ben Pereira'nın aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Sahaya objektif şekilde baktığınızda bu tartışmada teknik heyetin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mesut sadece yürüyor." diyerek Pereira'nın, Ali Koç'un istemesi nedeniyle yıldız oyuncuyu ilk 11'e koyduğunu iddia etti.

59. DAKİKADA ÇIKTI

32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın sözleşme şartlarından birinin, ilk 11'de düzenli oynamak olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Mesut Özil, Sivasspor maçında 59 dakika sahada kalabildi. Oyundan alınan tecrübeli futbolcunun bir hayli moralsiz olduğu gözlemlendi.

#Fenerbahçe #Mesut Özil #Vitor Pereira #AksuTV #AksuTVHaber
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