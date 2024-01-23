Gelişmiş bir teknoloji ile Himalaya kristal kuvarsın özel osilasyon etkisiyle çalışan holografik beden dengeleme cihazı, stresin etkileriyle oluşan enerji blokajlarını açma amacı güdüyor. Özellikle çakra blokajları üzerinde olumlu etkiler bırakan bu uygulama, stres ve gerginliği hafifletmeyi hedefliyor.

Kristal terapi adı verilen ve her bireye uygulanan Seanslar sırasında özel seçilmiş müzikler eşliğinde 30 dakika süren terapi oturumları, vatandaşların rahatlamasını ve içsel dengeyi bulmasını sağlıyor.