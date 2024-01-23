Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor

Gelişmiş bir teknoloji ile  Himalaya kristal kuvarsın özel osilasyon etkisiyle çalışan holografik beden dengeleme cihazı, stresin etkileriyle oluşan enerji blokajlarını açma amacı güdüyor. Özellikle çakra blokajları üzerinde olumlu etkiler bırakan bu uygulama, stres ve gerginliği hafifletmeyi hedefliyor.
Kristal terapi adı verilen ve  her bireye uygulanan  Seanslar sırasında özel seçilmiş müzikler eşliğinde 30 dakika süren terapi oturumları, vatandaşların rahatlamasını ve içsel dengeyi bulmasını sağlıyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt