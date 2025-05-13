Survivor All Star 2025'te eleme süreci hız kesmeden devam ediyor. Eleme potasında yer alan Sevgi, Ayşe, Dilşah ve Meryem, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Finale doğru geri sayımın başladığı yarışmada, dokunulmazlık oyunları ve eleme heyecanı giderek tırmanıyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, bu hafta bir isim daha Survivor'a veda ediyor. Peki, 12 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte, detaylar.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sevgi

Ayşe

Dilşah

Meryem

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dilşah -Sevgi düellosunu Dilşah kazandı. Dilşah, Survivor hayatına devam ediyor.

Ayşe -Meryem düellosunu Ayşe kazandı. Ayşe, Survivor hayatına devam ediyor.

Bu sonuca göre, Survivor eleme düellosunda finalinin adı Sevgi-Meryem oldu.

Kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında habere eklenecektir.