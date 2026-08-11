Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde meydana gelen olayda, bir belediye çalışanı süs havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, belediyeye ait araçların bulunduğu garajda meydana geldi. Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen belediye çalışanı Muhammet Yılmaz, garaj içerisinde bulunan süs havuzuna girdi.

Süs havuzunda elektrik akımına kapıldı

Yılmaz, havuzda bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar, yaralıya müdahale ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olayın ardından Yılmaz, çevredekiler tarafından Halfeti Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Şanlıurfa’ya sevk edildi

Hastanede ilk müdahalesi gerçekleştirilen Muhammet Yılmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yılmaz, daha kapsamlı tedavi uygulanması amacıyla Şanlıurfa’daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Elektrik akımının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla çalışma sürüyor.