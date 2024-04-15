Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden 29 yaşındaki Tolunay Şimşek ile eşi E.Ş. arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı.

Ekipler sevk edildi

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tolunay Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi.

Kadın gözaltına alındı

Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Tahkikat sürüyor

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat sürüyor.