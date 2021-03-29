2020 siber güvenlik açısından zor bir yıl oldu!

Verilere Göre 2020 yılında her 1 dakikada, 375 yeni siber saldırı gerçekleşti, COVID-19 ile ilgili 35 spam e-posta saptandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi-İşlem Yöneticisi Yakup Kaman, pandemiyle birlikte sürekli kullanılan dijital ortam, Siber saldırıların artmasına neden olduğunu belirtti.

Siber güvenliğin bireyde başladığını ifade eden Kaman, saldırılara karşı alınması gereken önlemleri anlattı.