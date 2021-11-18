Dikkat çeken telefonlardan çoğu sahte!
Dış görünüşüyle ayırt etmek imkansız biri orijinal diğeriyse replika yani taklit ürün. Son dönemde ucuz fiyatıyla dikkat çeken telefonlardan çoğu sahte.
TEKNOLOJİ 18.11.2021, 12:10
Bazı internet sitelerinde 1500-2000 liraya son model telefon satılıyor. Kimi ucuza bulduğunu sanarak alıyor, kimi pahalı telefon kullanıyorum havası atmak istiyor. Boşuna 10-15 bin lira para ödemeyin kimse yan sanayi olduğunu anlamaz mesajı tüketiciyi cezbediyor.
Sadece maddi değil işin birde tehlike boyutu var. Çünkü kötü amaçlı yazılımlar, zararlı kimyasallar, replika telefonlarda kullanılan sahte bataryaların patlamasını sağlayabiliyor.
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