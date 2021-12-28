Emrehan Halıcı "Guinness Dünya Rekortmeni" unvanına sahip oldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ödül töreninde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK olarak 56 yıldır alanlarında yaptıkları çalışmalarla, bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş seçkin bilim insanlarını onurlandırmak ve teşvik etmek için ödüller verdiklerini ve bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilmesinin, Türkiye'de bilim ve teknolojiye en üst düzeyde verilen önemi gösterdiğini söyledi.

Bugünün ve geleceğin güçlüklerinin, üniversite, sanayi ve kamunun yanında toplumu da dahil edecek şekilde, yenilikçi çözümlerle aşılabileceğini vurgulayan Mandal, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK olarak bilim ve teknoloji alanındaki tüm faaliyetlerimizi bu yaklaşımla yürütüyor ve bilişimden savunmaya, enerjiden gıdaya, kutup araştırmalarından çevreye kadar tüm alanlarda bu anlayışı yaygınlaştırıyoruz. Birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında oluşturduğumuz iş birliklerinde, bilgiyi üreten ve kullanan kurumları, Ar-Ge ekosistemimizi büyütmek ve güçlendirmek için bir araya getiriyoruz. COVID-19 Türkiye Platformu'nda bir yandan yenilikçi aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken diğer yandan salgının sosyal, beşeri ve ekonomik boyutlarına yoğunlaşan çalışmaları destekliyoruz. Buradan edinilen tecrübelerle ve oluşturulan altyapı ile olası diğer salgın hastalıklar için çok daha hızlı adımlar atabileceğiz."

Mandal, deprem araştırmalarına yönelik oluşturdukları Türkiye Deprem Platformu ile de farklı disiplinlerden kurum ve kuruluşlarla Türkiye'nin gerçeği olan deprem konusuna yenilikçi çözümler geliştirdiklerini ve müsilaj sorununun çözümünde ise iklim değişikliğinin sosyal etkilerine odaklanarak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Benzer bir anlayışla Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum ve Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşması için de çalışmalar sürdürdüklerini belirten Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dahil olduğumuz, 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Ufuk Avrupa Çerçeve Programı'nda iklim değişikliği odak noktasıdır. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda elde ettiğimiz başarılar, yola devam etmemiz için motivasyonumuzu ve sorumluluğumuzu artırıyor. Ülkemizin gelecekte karşılaşacağı yeni küresel zorluklarla mücadelesine ve yeni ekonomik modelimiz kapsamında katma değer üretmesine bilim ve teknolojiyle katkımız sürecek."

"Temel bilimlere yönelik projeler geliştirilmesini gerekli görüyoruz"

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de bilimsel çalışmaların, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için kendilerine güven verdiğini ve yeni bilimsel başarılara imza atan genç nitelikli bir neslin, Türkiye'nin güvencesi, dünyanın umudu olduğunu söyledi.

TÜBA olarak, Türkiye'nin stratejik hedeflerine ve dünyadaki güncel gelişmelere yönelik tematik çalışmalar, projelendirmeler ve raporlamalar yaptıklarını anlatan Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ulusal bilimler akademisi olmanın bilinci ve sorumluluğu ile Türkiye'yi uluslararası bilim dünyasında temsil ediyoruz ve çeşitli kuruluşlara bilim diplomasisi çerçevesinde katkı sunuyoruz. Üyesi olduğumuz Uluslararası Bilim Konseyi'nin 2022 yılını temel bilimlerde farkındalık oluşturma odaklı çalışmalara ayırmış olmasını değerli buluyoruz. Ülkemiz için de tüm bilim disiplinlerinin gelişiminin öncüsü olan temel bilimlere yönelik özel projeler ve stratejiler geliştirilmesini ve pozitif ayrımcılıkla desteklenmesini gerekli görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime, kültüre, sanata ve bilhassa da bilimsel ekosistemin gelişmesine yönelik Ar-Ge desteklerine gösterdiği değerli katkıdan dolayı teşekkür eden Şeker, bu desteklerin bilim insanlarının çalışmasında yüksek motivasyon gücü oluşturduğunu belirtti.

Erdoğan'a 4 ciltlik "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi" hediye edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından hazırlanan, baş editörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yaptığı 4 ciltlik "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi"ni, Erdoğan'a arz etti.

Bakan Varank, Muzaffer Şeker ile Erdoğan'a ayrıca Prof. Dr. Andreas Tietze Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı'nı hediye etti.

20 konu alanı çerçevesinde 1155 maddeden oluşan Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, alanında uzman 700 farklı yazar tarafından kaleme alındı.

Sosyal bilimler alanında Türkçedeki tek telif ansiklopedisi olan ve 3 yıla yakın süren yoğun bir çalışmanın ardından tamamlanan ansiklopedi, Sosyal Bilimler araştırmaları için temel bir başvuru kaynağı olması öngörülüyor.

TÜBİTAK ödülleri

Konuşmaların ardından TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.

TÜBİTAK 2021 Bilim Ödülleri'nin sahibi, temel bilimler alanında Prof. Dr. Jale Yanık, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. İdil Arslan Alaton ve Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik oldu.

Teşvik ödüllerini de temel bilimler alanında Doç. Dr. Mehmet Selim Hanay ve Prof. Dr. Murat Kurudirek, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Selçuk Yerci, Doç. Dr. Hale Özgün, Doç. Dr. Bekir Akgöz, Prof. Dr. Elif Sertel, Dr. Arif Engin Çetin, sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ve sosyal ve beşeri bilimler alanında Doç. Dr. Talha Çiçek, Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük, Prof. Dr. Burcu Özcan ve Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Doç. Dr. Recep Ulucak aldı.

1978 yılından beri TÜBİTAK Bilim Teknik dergisinde "Zeka Oyunları" sayfasını hazırlayan eski CHP milletvekillerinden Emrehan Halıcı ise 43 yıl 6 gün ile "Dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı" olarak "Guinness Dünya Rekortmeni" unvanına sahip oldu. Halıcı'ya, "Guinness Dünya Rekoru Sertifikası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

TÜBA ödülleri

2021 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri törene katılamayan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay yerine Koç Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ve Kolombiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs yerine TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut'a, Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina yerine ise TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hayrunisa Bolay Belen'e takdim edildi.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödüllerini, doğa bilimleri alanında Dr. Ahmet Acar, Dr. Öğr. Üyesi Ogün Adebali, Doç. Dr. Deniz Ceylan Tuncaboylu, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Doç. Dr. Eren Şahiner, Dr. Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses, Doç. Dr. Emre Yüce, Prof. Dr. Yunus Zorlu ve mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Angın, Prof. Dr. Erchan Aptoula, Dr. Öğr. Üyesi Emre Büküşoğlu, Doç. Dr. Erdem Cüce, Doç. Dr. Enes Dertli, Dr. Dr. Öğr. Üyesi Onur Ergen, Doç. Dr. Ali Erçin Ersundu, Dr. Fatih İnci, Doç. Dr. Tufan Kumbasar, Dr. Öğr. Üyesi Emir Salih Mağden, Doç. Dr. Mohammedreza Nofar, Doç. Dr. Akın Taşçıkaraoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Toy, Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Taner Tunç, Doç. Dr. Meltem Yanılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya Yapıcı aldı.

Sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Ahmet Eken, Dr. Gözde Korkmaz, Doç. Dr. Cemal Georg Orhan ve Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna ödüle layık görüldü.

Sosyal bilimler alanında ise Doç. Dr. Dilek Altun, Prof. Dr. Yiğit Atılgan, Dr. Hayat Ayar Şentürk, Prof. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Gizem Erdem Gürel, Doç. Dr. Efe Can Gürcan ve Doç. Dr. Murat Şentürk ödül aldı.

"Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü"nün sahibi ise Prof. Dr. İpek Süntar oldu.

2021 TÜBA- Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) Ödülleri kapsamında ise Doç. Dr. Hümeyra Özturan Sosyal Bilimler alanında "Telif Eser Ödülü"nü aldı.

Doç. Dr. Ekrem Tak, "Mehmet Genç Özel Ödülü"nün, Doç. Dr. Vural Genç "Halil İnalcık Özel Ödülü"nün ve Prof. Dr. Emine Dingeç "Kemal Karpat Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Prof. Dr. Ömer Anayurt, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güder ve Doç. Dr. Elvin Yıldırım'a ise Sosyal Bilimler alanında "mansiyon" takdim edildi.