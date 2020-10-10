Facebook ve Instagram’dan Türkiye kararı: Temsilci atanmayacak!

Yeni ortaya atılan iddialarla Instagram ve Facebook, yasanın en temel gerekliliği olan temsilci bulundurma zorunluluğunu reddetti.

Temsilcilik bulundurmamanın devamı halinde;

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası

Ocak 2020: reklam yasağı cezası

Nisan 2020: bant genişliğini %50 düşürme

Mayıs 2020: bant genişliğini %90 oranında düşürme

Peki sosyal medya kullanımına erişim engeli gelirse vatandaşlar için ne olur?