İkinci el telefon satışı için yeni düzenleme getirildi

Türkiye’deki vergi sistemi ve dolardaki artış, teknoloji ürünlerinin fiyatının artmasına neden oluyor. Bu nedenle insanların büyük bir çoğunluğu yeni bir elektronik cihaz almak yerine ‘temiz ikinci el’ ürünlere yöneliyor.

Bu durum ikinci el piyasasında da büyük bir hareketlenmeye neden oldu. Binlerce satıcı ise yüksek fiyattan kalitesiz ürünlerin de satışını gerçekleştirmeye başladı.

TSE bir standart belirlemek adına kolları sıvadı. Kullanılmış cep telefonlarının ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve yeniden satışa sunulmasını sağlayacak yenileme merkezleri için standartlar belirlendi.

Buna göre, düzenleme sayesinde kullanım ömrü dolmamış elektronik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Temelde bu sistem tüketicilerin uygun fiyatla güvenli bir şekilde ikinci el telefonlara ve tabletlere ulaşması için oluşturuldu.