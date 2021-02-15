İkinci el telefon satışı için yeni düzenleme getirildi
İkinci el telefon satışları için aylardır çalışma yapan Türk Standart Enstitüsü (TSE) uygulamanın altyapısı için raporunu tamamladı. Raporda, ikinci el yenileme merkezleri için 5 başlık ve 52 madde bulunuyor. TSE’nin kuralları belirlediği rapor sektörün görüşüne de açıldı. TSE’nin internet sitesinde yayımladığı rapora göre, yetkilendirme Mart ayında başlıyor ve ilk satış içinse Haziran işaret ediliyor.
Türkiye’deki vergi sistemi ve dolardaki artış, teknoloji ürünlerinin fiyatının artmasına neden oluyor. Bu nedenle insanların büyük bir çoğunluğu yeni bir elektronik cihaz almak yerine ‘temiz ikinci el’ ürünlere yöneliyor.
Bu durum ikinci el piyasasında da büyük bir hareketlenmeye neden oldu. Binlerce satıcı ise yüksek fiyattan kalitesiz ürünlerin de satışını gerçekleştirmeye başladı.
TSE bir standart belirlemek adına kolları sıvadı. Kullanılmış cep telefonlarının ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve yeniden satışa sunulmasını sağlayacak yenileme merkezleri için standartlar belirlendi.
Buna göre, düzenleme sayesinde kullanım ömrü dolmamış elektronik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Temelde bu sistem tüketicilerin uygun fiyatla güvenli bir şekilde ikinci el telefonlara ve tabletlere ulaşması için oluşturuldu.
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