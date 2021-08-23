Instagram'dan gelen sahte destek mesajlarına dikkat

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, dolandırıcıların da en çok ilgilendiği mecralardan bir tanesi.

Kötü niyetli kişiler, kullanıcı hesaplarını çalmak için sürekli yeni yöntemler deniyor. Son dönemlerde ise, sahte destek hesaplarından gelen zararlı linklerin sayısında ciddi artış var.

Dolancırıcıların mesajları, Instagram'ın müşteri hizmetleri hesaplarından gelmiş gibi kurbanlara gönderiliyor ve mesajdaki linke 24 saat içerisinde giriş yapılması isteniyor.

Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak linkten giriş yaparsanız, bilgileriniz hesabınızı çalmak isteyen kişilerin eline geçiyor.

TAKİPÇİLERE DE MESAJ ATILIYOR

Linke tıklayanların hesapları anında çalınırken, coin şirketine yatırım yapıldığı ve bu yatırımı 4’e, 5’e hatta 10’a katladıklarını gösteren dekontlar da paylaşılarak kişinin takipçilerine de ulaşılıyor.

UZMANLARDAN UYARILAR

Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Naci Ünal, Bilişim Hukuku Uzmanı Oğulcan Doğan kullanıcılara uyarılarda bulundu, Türkiye Bankacılar Birliği (TBB) ise bankaların güvenlik çalışmalarına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Dr. Ahmet Naci Ünal, paylaşılan bu verileri analiz eden kötü amaçlı kişilerin, bu paylaşımları yapan insanların; korkuları, endişeleri, açgözlülükleri, merakları, başkalarına yardım etme isteği gibi kişilik profillerini çıkarabildiğini söyledi.

Ünal, bu kişilerin çeşitli sosyal medya uygulamaları, cep telefonu mesajı, e-posta mesajı, hatta doğrudan telefonla arayıp zaaflarına uygun olacak paylaşımlarda bulunabildiklerini kaydetti.

Ünal, “Bu mesajların ortak noktasını paylaşım linki içermeleri oluşturmaktadır. Bu mesajlardan herhangi birini alan insanların çoğu maalesef bu bilgilere inanmakta ve hemen az önce belirttiğimiz linklere tıklamaktadır.

"KULLANICILAR, BİLGİLERİ KENDİ ELLERİYLE VERİYOR"

Bu link aracılığıyla kötüamaçlı kişiler; sizi oluşturulan sahte sitelere yönlendirilmekte, size ait kimlik numarası, banka hesap numarası, bankacılık şifreleriniz gibi çeşitli kişisel verilerinizi yine size girdirmektedirler. Bu şekilde kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan kötü amaçlı bu kişilerle paylaşılmış olmaktadır.” dedi.

HUKUKİ BOYUT

Konunun hukuki boyutuyla ilgili bilgi veren Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Oğulcan Doğan, “Türk Ceza Kanunu Madde 142’de; mal varlığına karşı işlenen suçlar karşısında hırsızlığın, nitelikli hal olarak bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumu söz konusu.

Yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nun 157’nci maddesinde düzenlenen ve nitelikli hali olarak devamı niteliğinde 158’inci maddesi düzenlenen bilişim sistemlerinin banka ve kredi kartlarını araç olarak kullanması suretiyle de dolandırıcılık yapılması, dolandırıcılığın nitelikli hali olarak öngörülmüştür.

"HAPİS CEZASI VAR"

Bunların haricinde herhangi bir hırsızlık veya dolandırıcılık yapılması dahil, sadece bilişim sistemine girmek bile suç olarak kabul ediliyor. Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü maddesine göre bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden bir kimseye de 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası veriliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 244’üncü maddesinde kişinin sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya silme, sisteme girdikten sonra herhangi bir şey paylaşma, değiştirme gibi bir durumda da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

INSTRAGRAM'IN BÖYLE BİR YÖNTEMİ YOK

Instagram, ister telif hakkı ihlali ister diğer sorunlar olsun, kullanıcıları hiçbir şekilde özel mesaj (DM) yoluyla uyarmıyor. Şirket kullancıyı bir ihlalle ilgili uyarmak isterse, bunu uygulama üzerinden bildirim ya da mail yoluyla yapıyor.