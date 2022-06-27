Mars'ta yaşama dair yeni işaret

Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanmış çok amaçlı bir uzay sondası olan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 12 Ağustos 2005 yılında Mars'a doğru yola çıkmıştı.

Üzerinde bulunan kameralar sayesinde sürekli olarak yörüngeden Mars'ı fotoğraflayan araç, zaman zaman gizemli görüntüler elde ediyor.

Mars Reconnaissance Orbiter tarafından çekilen görüntülerin kapsamlı bir incelemesi yoluyla, gezegen bilimciler Mars’ın kuzey Ladon Valles, güney ve güneybatı Ladon havzası boyunca kil içeren tortulları tespit etti.

Mars'ta yaşam izleri

Söz konusu killer, minimum su buharlaşmasıyla nötr pH koşulları altında oluştuğu için suyun uzun süreli varlığına işaret ediyor.

Ekip, suyun burada yaklaşık 3,8 milyar yıl öncesinden yaklaşık 2,5 milyar yıl öncesine kadar, Mars tarihinin büyük bir uzantısı olarak aktığını düşünüyor.