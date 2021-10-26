Microsoft, 51 milyar dolara Pinterest'i satın almaya hazırlanıyor
Financial Times, Microsoft’un önceki haftalarda 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformu "Pinterest"i satın almak için müzakereler yürüttüğünü iddia etti.
TEKNOLOJİ 26.10.2021, 12:11
Halihazırda müzakerelerin sonuçlanmadığı belirtilen haberde, satın alma işlemi için öngörülen tutarın 51 milyar dolar olduğuna işaret edildi.
Kullanıcı sayısı 100 milyon arttı
Pinterest daha önce yaptığı bir açıklamada 2020’de kullanıcı sayısının 100 milyon arttığını belirtmişti.
Pinterest’in bağımsız bir şirket olarak kalmak istediği basına yansımıştı.
Linkedin'i 26,2 milyar dolara satın almıştı
Microsoft, sosyal medya platformlarından Linkedin’i 2016’da 26,2 milyar dolara satın almıştı.
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