NASA'dan İstanbul paylaşımı
NASA, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun" notunu düştü.
TEKNOLOJİ 27.05.2021, 11:04
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı.
"KENTİN GECE IŞIKLARINA BAKIN"
Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü. "İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.
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